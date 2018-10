Romy Chang, abogada penalista, analiza los posibles escenarios de la apelación de Keiko Fujimori

El día de mañana se conocerá si se revoca o no la prisión preliminar contra Keiko Fujimori, su abogada, Giuliana Loza se encuentra trabajando en estos momentos para la audiciencia. Según la especialista en derecho penal, Romy Chang, son dos los posibles de este encuentro.

El primero de ellos es que se se revoque la prisión preliminar y se indique inmediatamente la liberación de la lideresa de Fuerza Popular. Sin embargo, la doctora sostuvo que, de producirse dicha sentencia, el equipo especial de Lava Jato aún tiene una salida: “A no ser que el fiscal considere presentar la formalización de su investigación preparatoria y se solicite la prisión preliminar”.

De ser esto último el caso, el juez todavía tendría hasta 48 horas adicionales para resolver lo solicitado por el fiscal. “Por más que la sala revocara la medida de detención preliminar, eventualmente existe el panorama de que el fiscal realce este nuevo pedido y se tengan 48 horas más”, sostuvo.

Critica estrategia del equipo especial:

La abogada calificó de ‘desproporcionada’ la estrategia utilizada por el fiscal José Domingo Pérez, que consiste en privar de la libertad a sus investigados. En ese sentido, la especialista declaró: “las formas en que se han venido aplicando la prisión preventiva y preliminar no han sido conformes, garantistas y constitucionales”.

En ese sentido, la especialista advirtió que mismo destino podría aplicarse en otros investigados por el equipo especial de Lava Jato como el expresidente Alan García o la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.

Además la especialista indicó que, a diferencia de otros analistas, ella considera que no se está teniendo una ‘doble estándar’ para investigar a Keiko Fujimori y otros líderes políticos. Al contrario “Estamos de acuerdo en que no es la forma en que se debe ejecutar la prisión preventiva y la prisión prelimnar, pero lo que no podemos negar es que es el mismo criterio aplicado en todos los despachos”, argumentó.