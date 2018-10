César Nakasaki sobre prisión a Keiko Fujimori: "No se justifica"

César Nakazaki, abogado penalista, y su colega Julio Rodríguez indicaron que la reciente detención de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no estaría justificada. Nakazaki indicó que este tipo de detenciones dictadas por el Juez Richard Concepción Carhuancho ya ha sido criticada por el Tribunal Constitucional; sin embargo, el magistrado estaría volviendo a incurrir en el mismo comportamiento.

Por su parte, el letrado Julio Rodríguez indicó que los argumentos esgrimidos por el fiscal Domingo Pérez no son requisitos suficientes para la medida que priva de la libertad de Fujimori Higuchi, por tal motivo, Rodríguez sostuvo que la labor política que realiza Keiko Fujimori sí debería ser considerado como trabajo, lo que también significaría nivel de arraigo en el país. "No hay peligro de fuga", afirmó.

Ambos indicaron que el presunto delito de lavado de activos no se aplicaría a la lideresa fujimorista, ya que Odebrecht no entregaba dinero ilícito para su posterior lavado, en todo caso, lo que se estaría incurriendo es una forma irregular de financiamiento de partidos políticos; sin embargo, detallaron que "eso no es delito en el código peruano".

Sobre el destino de la lideresa de Fuerza Popular, Rodríguez anunció que lo más probable es que el fiscal abra un proceso contra Fujimori y solicite un pedido de prisión preventiva. "Debido a que dicha solicitud va ser elevada al mismo juez, es probable que también se dicte prisión preventiva". César Nakazaki agregó que dicho plazo se podría extender hasta 36 meses.