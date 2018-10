Daniel Urresti sobre Caso Bustíos: “Este jueves me van a declarar inocente”

Semana decisiva para el candidato a la alcaldía de Lima por el partido Podemos Perú, Daniel Urresti. Y es que este jueves se definirá si podrá continuar en su carrera electoral luego que el Poder Judicial emitirá la sentencia contra el exministro del Interior por ser el presunto coautor del asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en Ayacucho en 1988.

“Por fin van a saber que soy inocente, una persona de honor que no ha hecho nada malo. Este día jueves me van a declarar inocente y estamos preparando un pequeño mitín con los recursos que estoy manejando porque a mi no me financian nadie. Estamos pidiendo a los simpatizantes posiblemente sea en la plaza Francia y allí vamos a celebrar por todo lo alto mi inocencia”, dijo.

Resaltó su inocencia en el caso pues señaló que nunca conoció a Bustíos ni tampoco a ninguno de sus hijos. Además que no lo denunciaron ellos, sino una de las dos personas que fueron declaradas culpables por el asesinato del periodista pero en el juicio indicó que lo inculpó. Además denunció que existen grupos de poder que están en su contra y no lo van a manejar como un títere.

De otro lado, Urresti dijo que de llegar a ser alcalde no será manejado por nadie e indicó algunas de las acciones que tomará e respecto al tema limpieza donde aplicará el plan “Laderas Limpias” en distritos como Carabayllo, lugar a donde llegó para continuar con su campaña electoral.