Reacciones en el Congreso por recurso de Hábeas Corpus de Pedro Pablo Kuczynski

El ex presidente Pedro Pablo Kuczynski presentó un recurso de Hábeas Corpus ante el Poder Judicial para no ser investigado por la comisión Lava Jato. El pedido presentado por la defensa del exmandatario despertó el rechazo de la vocera alterna de Fuerza Popular, Milagros Salazar.

“Una cosa es el Poder Judicial y otra la comisión Lava Jato que tiene encargo del pleno para investigar las obras que se licitaron para esta colusión con Odebrcht, donde hay participación directa de Pedro Pablo Kuczynski, cuando fue ministro y presidente de Pro Inversión el tiene que enfrentar y no presentar argucias, para sacar cuerpo, y estamos dando evidencias que no cumple su palabra y que sigue mintiendo (...) esperamos que el Poder Judicial no se preste porque sabemos que se están blindando”, manifestó la parlamentaria de FP.

Por su parte el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, integrante de la comisión Lava Jato aseguró que Kuczynski no cumplió con la promesa de entregar documentos al grupo de trabajo, a fin de esclarecer sus presuntos nexos con Odebrecht.

Cabe señalar que la defensa de kuczynski se ampara en la prohibición de la doble investigación, el pedido que viene siendo revisado por el Poder Judicial ha sido notificado a dicha comisión.