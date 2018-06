Del Castillo sobre suspensión a parlamentarios: “No se ha cumplido lo que dice la constitución”

El Congreso de la República decidió suspender de sus funciones a los legisladores Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, por el caso de los denominados 'mamanivideos' en la presunta compra de votos para evitar la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Este hecho ha generado muchas reacciones en el parlamento.

Uno de ellos es la del legislador del Partido Aprista, Jorge del Castillo, quién calificó la suspensión como un “atropello”. “El señor Galarreta insistió varias veces en que la mayoría era 51, para la votación la mitad más uno sobre 100 y en la práctica votan 115, no tiene sentido. Lo que ha pasado es una atropello que me hace recordar la peor etapa de la dictadura fujimorista”, dijo el parlamentario.

Señaló que el partido naranja está haciendo lo que quiere y en vez de ganar votos con este tipo de actos, han perdido muchos porque “no jugaron limpio” y resaltó que el fujimorismo no ha cambiado en su esencia. También dijo que los parlamentarios puede presentar su acción de amparo para tener un fallo a su favor pues no se puede sancionar si las cosas no se han expuesto claramente.

“Lo que ha pasado es una vergüenza”, agregó el parlamentario. De otro lado, opinó sobre la desaprobación del presidente Martín Vizcarra e indicó que al Ejecutivo le falta firmeza en la toma de decisiones como en el caso del impuesto.