Presidente del Congreso se pronuncia por denuncia de Kenji Fujimori

El parlamentario Kenji Fujimori utilizó las redes sociales para denunciar que su oficina fue lacrada por personal del Congreso de la República, donde evidenció su malestar al percatarse este lunes que su despacho estaba abierto pese, según aseguro, a que siempre cierra con llave. Cabe señalar que no solo fueron fotos, sino también videos con los que el menor de los Fujimori acusó de manera indirecta a Fuerza Popular de estar detrás del ingreso a su oficina.

“Es imposible que nosotros dejemos las puertas de nuestra oficina abiertas. luego de las muestras de espionaje a toda persona que es incómoda a Fuerza Popular eso es imposible, saquen ustedes sus propias conclusiones”, escribió el congresista.

En otro registro, el parlamentario confirmaba lo que sospechó desde que vio las cintas de seguridad en la puerta de su despacho y comentó: “Sí entraron a mi oficina, abrieron las puertas! a estas alturas, no creo que hayan "sembrado" rosas importadas en mi despacho, tal vez han sembrado micrófonos en mis tulipanes de 5 soles, o solo quieren distraer mi defensa para el miércoles”.

Y es que precisamente, este miércoles se definirá el futuro de Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, quienes afrontan un proceso de desafuero por el caso de los video Mamani.

Por su parte el presidente del Congreso, Luis Galarreta, explicó el por qué se procedió a lacrar la oficina de Fujimori y señaló que el jefe de seguridad del parlamento lo llamó para informarme que ayer en la guardia se encontró la puerta junta y el protocolo indica que se tiene que poner una cinta y no es para impedir el paso sino es para dejar en claro que la puerta está laqueada por ese motivo.

En cuanto al proceso de desafuero, pese a que faltan menos de 2 días. todavía no se tiene claro si los miembros de la Comisión Permanente que no acudieron a la sesión donde se denunció al menor de los Fujimori, podrán votar o no en el pleno del Congreso.