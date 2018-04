César Azabache: “Juicio de Humala y Heredia tiene que ser lo antes posible”

El Tribunal Constitucional (TC) resolvió a favor del habeas corpus presentado por la ex pareja presidencial, que solicitaban seguir sus procesos judiciales en libertad. De esta forma, el ex presidente Ollanta Humala Tasso y la ex primera dama de la Nación Nadine Heredia Alarcón recuperarán su libertad tras cumplir 9 meses de prisión preventiva.

A los estudios de Buenos Días Perú llegó el ex procurador anticorrupción, César Azabache, quien consideró que la Fiscalía se equivocó en el caso Humala - Heredia en el manejo de tiempo en el procedimiento en que se manejó el caso. Asimismo indicó que se debe de realizar el juicio lo más antes posible para resolver el caso.

“El Ministerio Público se equivoca en el manejo del tiempo en los procedimientos que le hace retener sus casos hasta el punto de llegar a la perfección máxima” (…) “Temo que es evidente que la Fiscalía se equivocó y ahora se debe de buscar el rumbo de corrección, este caso tiene que entrar a juicio”, señaló Azabache.

Señaló que el caso es polémico pero indicó que es una decisión bastante conservadora. Indicó que fue un error el que la Fiscalía indicará que tenía evidencias que justificaban para dictar prisión preventiva y luego justificarlas aduciendo que aún faltaban cuando ya habían pasado 9 meses. Indicó que la Fiscalía debe concluir sus investigaciones, presente las acusaciones y se de el juicio.