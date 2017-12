Ántero Flores-Aráoz: “Kuczynski no incurrió en ninguna conducta de tipo moral”

Este jueves, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski presentará su defensa ante el Congreso que plantea su vacancia por “incapacidad moral permanente” por sus presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht y podría ser vacado de la presidencia. El excongresista Ántero Flores-Aráoz consideró que no hay un golpe de estado pero quiere que ejerza bien sus funciones y escuche la otra parte.

“Yo creo que el presidente es una persona decente y honesta pero esto me parece un recurso procesal que no se ve bien. (…) Para mi lo mejor para el país es que no hubiera ningún motivo de vacancia, que el presidente pase el examen en el congreso mañana. (…) No incurrió en ninguna conducta de tipo moral”, dijo el expresidente del Congreso.

Asimismo consideró que no se debería de pedir la renuncia del primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, ni de la jefa del Gabinete Ministerial y actual segunda vicepresidenta del Perú, Mercedes Aráoz porque ellos deberían de terminar su Gobierno. Al tomar el poder el presidente del Congreso, Luis Galarreta se llamaría a nuevas elecciones y el país quedaría paralizado.

Flores-Aráoz mencionó que en su momento el presidente debió de recaudar con anterioridad toda la información respecto a los mencionados contratos de su empresa Westfield. Fue claro al decir que la mentalidad y percepción de Kuzczynski es de creer en la buena fe de todos. También dijo que de darse la vacancia presidencial es muy probable que se den los cambios en el Gabinete.