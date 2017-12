Reacciones tras decisión de presidente Kuczynski de reunirse con comisión Lava Jato

Luego que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, tomara la decisión de comparecer ante la Comisión Lava Jato del Congreso, luego que se diera a conocer información de presuntos pagos de Odebrecht a la firma Westfield Capital, empresa unipersonal de asesoría financiera del mandatario, diversos parlamentarios se pronunciaron al respecto.

El congresista de Alianza Para el Progreso, César Villanueva señaló que está decisión es muy tardía; sin embargo, consideró que se debe escuchar al presidente. Además recomendó que se debe de mantener la prudencia necesaria ya que es un tema que puede perjudicar al país.

Mientras que el legislador aprista, Javier Velásquez Quesquén coincidió que es una decisión tardía pero es necesario que el país conozca toda la verdad. “Yo creo que en este momento ya no es suficiente, ya no está en discusión si debe declarar en la comisión parlamentaria o no. Lo más importante es que el Perú sepa toda la verdad de boca de su presidente”, dijo el parlamentario.

En tanto, el vocero de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta señaló que el presidente está dispuesto a colaborar con la comisión. “Por respeto, por consideración a la ciudadanía y para no dejar que la investidura presidencial y que la figura de él como presidente sea puesta en cuestión, va a responder las preguntas que tengan los parlamentarios”, dijo.

Por su parte, Yeni Vilcatoma, reiteró las acusaciones en contra del mandatario. “Esta es una medida desesperada que están tomando, no fue oportuna para poder aclarar previamente todas estas vinculaciones tan graves que existen, yo creo que ya carece de efecto que reciba o no la Comisión Lava Jato por la gravedad”, resaltó la congresista independiente.