Datum: PPK cierra el año con 67% de desaprobación

Según la última encuesta urbana-rural realizada por Datum Internacional, el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) cierra el presente año con 67% de desaprobación y una calificación de 06 en su capacidad para gobernar.

Para Urpi Torrado, representante de la encuestadora Datum, la población cree que el gobierno es débil y no confía en PPK. “En temas de gestión la población cree que el gobierno es débil ya que no hay liderazgo por lo que la gente no confía en el presidente”.

Torrado señala que los constantes enfrentamientos con el fujimorismo habrían hecho que su nivel de aprobación descienda más. “La población lo ve de alguna manera como víctima ven que hay una relación de confrontación con Fuerza Popular. Dos tercios del país considera que el fujimorismo está abusando de su mayoría en el congreso y que lo quieren vacar”.

Cabe resaltar que el sondeo se realizó antes que PPK reconociera que brindó asesoría financiar a una empresa constituida por Odebrecht. Y es que la popularidad del Jefe de Estado sigue cayendo desde el mes de junio.

En la encuesta, la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori alcanzó el 62% de desaprobación. Mientras que su hermano Kenji Fujimori alcanzó el 69%. Por otro lado, el expresidente Alan García obtuvo el 90% de desaprobación, según el sondeo.