Reacciones tras conocerse que PPK asesoró a proyecto de Odebrecht

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, reconoció que brindó asesoría financiera a una empresa privada que fue constituida por la constructora Odebrecht. Se trata de H2Olmos S.A., que en 2010 consiguió una concesión del proyecto Olmos.

Ante ello, diversos parlamentarios se pronunciaron al respecto. La parlamentaria de Nuevo Perú, Marisa Glave, exhortó al presidente a que diga claramente cuál fue su relación con las empresas vinculadas a la empresa brasileña.

“Lo más sensato y transparente sería decir qué tipo de relación tenía, tener un contrato con una empresa no necesariamente es un delito, no necesariamente te vuelve cómplice de nada. (…) Lamentablemente estamos en tal momento en el país que por gobernabilidad no se puede ocultar la verdad”, señaló.

Por su parte, el congresista de Acción Popular Yonhy Lescano, señaló que las contradicciones de PPK dejan dudas ya que no solo tendría una relación profesional sino que dejan entrever que habría recibido dinero por parte de Odebrecht.

“Esas contradicciones nos hacen ver y nos hacen sospechar que también ha tenido una relación no solamente profesional o laboral como derecho, sino posiblemente haya recibido dinero para sus campañas”, refirió Lescano.