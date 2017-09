Kenji Fujimori visitó Palacio tras 18 años para juramentación de nuevo gabinete

El congresista de Fuerza Popular, Kenji Fujimori, asistió la tarde del último domingo a la ceremonia de juramentación del gabinete ministerial encabezado por Mercedes Aráoz. El legislador volvió a Palacio de Gobierno tras 18 años y recorrió junto al presidente Pedro Pablo Kuczynski, varios ambientes de la Casa de Pizarro.

A través de sus redes sociales, el menor de los Fujimori se mostró muy emotivo pues regresó a Palacio luego de 18 años y agradeció a PPK por permitirle visitar la Casa de Gobierno. El legislador fue el único parlamentario de la bancada de Fuerza Popular que asistió a la juramentación del gabinete Aráoz.

La ex presidenta del Congreso Luz Salgado señaló que Fuerza Popular no había sido invitado a la ceremonia. Mientras que la ex congresista fujimorista, Patricia Donayre dijo que la invitación se había extendido a todos los parlamentarios y que era el único de su bancada que ha demostrado que tiende puentes y voluntad de conversar.

El nuevo ministro de Vivienda, Carlos Bruce, manifestó su conformidad de que el menor de los Fujimori asistiera a la juramentación y que todos los parlamentarios son bienvenidos. Cabe resaltar que al finalizar la ceremonia, llamó la atención de la prensa el saludo efusivo entre el hijo menor de Alberto Fujimori y la ahora exministra de Justicia Marisol Pérez Tello con quien intercambio algunas palabras.