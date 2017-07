Madre e hijas de Nadine Heredia viajaron a Estados Unidos

La madrugada del sábado, la madre de Nadine Heredia, Antonia Alarcón salió del país junto a las dos menores hijas de la ex pareja presidencial con destino a Chicago, Estados Unidos. El hecho fue confirmado por la ex primera dama a través de su cuenta de Twitter donde señaló que su progenitora no violó ninguna regla de conducta y cumplió con comunicar al Poder Judicial y Ministerio Público.

Es necesario precisar que madre e hija son investigadas por el presunto lavado de activos con relación a los aportes irregulares en las campañas electorales de Ollanta Humala, ya que La Fiscalía indicó que Alarcón sería quien recibió el dinero de la empresa venezolana Kaymasac C.A. para luego entregarle a su hija.

En tanto, acerca de las hijas de la ex pareja presidencial, la congresista Marisol Espinoza manifestó que no existe ningún impedimento para que ellas salgan del país, mientras que el legislador de Acción Popular, Andrés García Belaunde, señaló que quizás Heredia busca desprenderse de las menores por un tema de seguridad.

Cabe recordar que hace unos días la Segunda Sala Penal de Apelaciones concluyó que las agendas de la ex primera dama no serán excluidas del proceso que la involucra junto a Ollanta Humala por el presunto delito de lavado de activos.