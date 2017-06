Frases machistas de políticos registradas en el Congreso

El machismo es un mal endémico de nuestra sociedad, se gesta en la casa, se refuerza en cada situación de la vida diaria y se percibe donde sea, pero sobre todo, se transmite a través de la palabra y de eso pueden dar cátedra algunos representantes de nuestro variopinto congreso. La más reciente y criticada intervención fue la del congresista de Alianza por El Progreso, Edwin Donayre, durante la Comisión de Defensa del Consumidor, durante el debate sobre alimentos saludables, donde dirigió una desatinada insinuación a la ministra de Salud.

“Señora, bueno señorita, no? sí porque las vírgenes han pasado muchas navidades pero nunca una noche buena” mencionó el parlamentario y como era de esperarse, el comentario generó total rechazo por parte de todos.

Pero esta no ha sido la única “perla” verbal, ya que hace poco más de una semana el parlamentario de Frente Amplio, Humberto Morales, en entrevista con un medio escrito criticó a su compañera de partido, Marissa Glave, manifestó: “a mí me enseñó una cosa mi madre: las mujeres después de ser chismosas son mentirosas”.Este comentario ocasionó que su propia bancada iniciara un proceso disciplinario contra el congresista y que, además, fuera denunciado ante la comisión de ética del Congreso por tres organizaciones no gubernamentales.

En el siguiente informe vea otros casos donde el machismo aflora en la política y sin medir consecuencia. daña y deja huella.