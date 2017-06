Juan de la Puente: “Varios congresistas de Fuerza Popular tienen una agenda propia”

El analista político, Juan de la Puente, estuvo en los sets de Buenos Días Perú y señaló que la renuncia de la congresista Patricia Donayre a la bancada de Fuerza Popular, debido a las desavenencias con algunos parlamentarios de su bloque político, así como con el proceso de la reforma electoral, responde a una disidencia interna del partido.

Asimismo, manifestó que la renuncia no puede calificarse como un tema de deslealtad, ya que todos los integrantes del partido no son militantes. Es por ello que quizás un punto débil sería que entre sus filas tienen a parlamentarios con una agenda propia que va más allá del fujimorismo. Por otro lado, con respecto a Kenji Fujimori indicó que el hermano de la lideresa busca construir un liderazgo personal que le permita definir su identidad política.

Por último, con respecto a las agendas de Nadine Heredia considera que la decisión del PoderJudicial de otorgar a la Fiscalía la libertad de poder usar las libretas al considerar que no es un prueba ilícita se debe en gran parte a que en desde el inicio de la investigación, la ex primera dama no impugnó las pruebas y dejó pasar el tiempo para proceder a invalidarlas. Ahora las agendas han sido consideradas una fuente de información, y solo queda en la Corte Suprema definir la importancia de las mismas.