Bancada de Frente Amplio enfrentada por congresista Richard Arce

En conferencia de prensa el denominado bloque Nuevo Perú encabezado por Marissa Glave indicó que no aceptará la salida del congresista. “Richard Arce no ha sido expulsado, no está definido como se solucionan estas discrepancias, estaremos a la espera del informe legal que se ha pedido a instancias de este Parlamento” comentó la legisladora.

Sin embargo para el vocero de Frente Amplio, Marco Arana, las cosas con Arce ya están dichas y no hay marcha atrás. Por su parte el congresista en cuestión aún tiene las esperanzas que el pedido de expulsión presentado por el bloque del parlamentario Arana no prospere, amparándose en el reglamento del Congreso.

Cabe indicar que la solicitud de Arana cuenta con 10 firmas, razón que ha llevado a la discordia pues la congresista Glave sostiene que no representan la mayoría al tratarse de 20 parlamentarios de Frente Amplio.