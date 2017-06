Ántero Flores Aráoz: “Indulto a Alberto Fujimori tendría una carga política”

El anuncio del mandatario Pedro Pablo Kuczynski acerca de evaluar el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori ha generado diversos puntos de vista, así como la incertidumbre en los miembros del Parlamento.

Es por ello que el excongresista y candidato presidencial, Ántero Flores Aráoz analizó la coyuntura en el set de Buenos Días Perú. Señaló que existe una carga política en el anuncio de un posible indulto humanitario, ya que se está discutiendo la libertad de alguien que ha sido presidente de la República y además es padre de dos abanderados del Fujimorismo, principal fuerza de oposición en el Congreso de la República.

Asimismo, indicó que la decisión gubernamental del presidente de la República no tendría por qué estar condicionada a una supuesta conciliación con el partido fujimorista, debido a que esta medida es únicamente discreta y voluntaria, por lo que no habría lugar a cuestionar las decisiones del jefe de Estado.

En tanto, sobre las consecuencias políticas que habría si es que se otorga el indulto humanitario a Fujimori, manifestó que en definitiva habrán opiniones encontradas; sin embargo, hay que reconocer que hay quienes están a favor de la liberación. Lo importante en este caso es tomar una decisión positiva o negativa, e informarla porque no se puede generar especulaciones sobre el tema, ya que detrás de este hecho se encuentra una familia que espera una pronta respuesta.

Ante esta situación, aseguró que al liberar a Alberto Fujimori, Kuczynski tendría más facilidades para conversar con las fuerzas opositoras del Congreso. Solo sería cuestión de profundizar los temas en una agenda, ya que en línea generales ambos quieren lo mejor para el país. Y es que considera que no existe una obstrucción por parte de Fuerza Popular hacia el trabajo del mandatario porque desde un inicio hubo un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Por otro lado, expresó, que inicialmente no estaba de acuerdo con el indulto humanitario, pero ahora su opinión ha cambiado porque según él, no se deben olvidar de las cifras azules que en su momento tuvo Alberto Fujimori durante sus Gobiernos. Finalmente, afirmó que la imagen de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no se vería afectada tras la posible libertad de su padre, debido a que hoy en día existe un segundo fujimorismo que radica en el cambio generacional del partido político.