Reacciones ante los agravios contra PPK por parte de canciller venezolana

Nuevamente el Gobierno venezolano lanzó duros calificativos contra Pedro Pablo Kuczynski. En esta ocasión, Delcy Rodríguez, canciller del país llanero, arremetió a través de su cuenta de Twitter contra el mandatario peruano. Por tal motivo, parlamentarios de nuestro país se manifestaron por los comentarios de agravio hacia el Jefe de Estado.

El vocero de Peruanos por el Kambio, Carlos Bruce, señaló que Perú no tomará una posición cobarde como la que se pudo apreciar en el Gobierno anterior, ya que el gobierno no tiene ningún tipo de condicionamiento o recibe algún financiamiento externo. Sin embargo, no todos los pronunciamientos sobre el tema fueron a favor de Kuczynski, y es que el legislador de Frente Amplio, Edgar Ochoa, respaldó el pronunciamiento de la canciller de Venezuela.

Cabe señalar que la posición ejercida por Edgar Ochoa fue criticada por Víctor Andrés García Belaúnde, quien recordó la importancia de la dignidad nacional que aunque pueda ser discrepante, representa a la nación entera.

Finalmente, la Cancillería peruana también se pronunció sobre lo sucedido y en sus redes sociales puntualizó que el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirma el compromiso del Gobierno peruano de impulsar la democracia en Venezuela.