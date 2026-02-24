Hermano de deportista atropellada anuncia acciones legales por presunta omisión de información

La familia de la joven deportista Lizeth Marzano continúa exigiendo justicia tras el accidente que le quitó la vida cuando realizaba ejercicios. El Poder Judicial dictó impedimento de salida del país por nueve meses contra Adrián Villar, señalado como sospechoso del atropello y muerte de la buceadora; sin embargo, sus familiares consideran que la medida es insuficiente.

“No estamos conformes como familia, consideramos que aún hay riesgo de fuga. Entiendo que por las fronteras no necesariamente necesitas un pasaporte para salir, se puede usar el DNI”, señaló Gino Marzano, hermano de la víctima, en entrevista con Claudia Chiroque y Paco Flores para Buenos Días Perú.

“Se perdió la flagrancia”

Marzano afirmó que la defensa del conductor habría buscado dilatar los plazos del proceso, lo que —según dijo— impidió que se concretara una detención inmediata. “Se perdió la flagrancia y el proceso será más largo”, sostuvo. Además, indicó que personas del entorno del investigado habrían intentado comunicarse con él.

“Han intentado llegar a mi persona en dos oportunidades a través de amigos. Yo no tengo nada que hablar con esa familia. Claramente no me van a pedir disculpas; imagino que sus intenciones van por otro lado”, manifestó.

Acciones legales y cuestionamientos al proceso

El hermano de la deportista aseguró que la familia impulsará acciones legales adicionales, al considerar que no solo existiría responsabilidad del conductor. “Nosotros vamos a ir por el homicidio agravado (…) y no solamente hay un culpable. No solamente es el chofer; acá estamos entrando también en una omisión de información a través de una periodista (Marisel Linares). (…) Nosotros vamos a tomar las acciones legales”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que las pruebas presentadas por la defensa han sido “una burla” y denunció un presunto intento de encubrimiento. “Claramente se trató de ocultar información. Están buscando la terminación anticipada, van a ir por ese camino y nosotros vamos a presentar todas las pruebas”, indicó. Finalmente, pidió a las autoridades actuar con celeridad y adoptar medidas firmes, al considerar que existen elementos probatorios que permitirían esclarecer lo ocurrido.