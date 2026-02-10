Julio Rodríguez analiza polémica de trabajadoras de José Jerí y caso de Carlos Zambrano

Tras las revelaciones de Susana Gutiérrez, trabajadora del despacho de José Jerí a Combutters, negando algún tipo de beneficio para hacerse de un cargo en Palacio de Gobierno, el abogado penalista Julio Rodríguez analizó el caso y recordó que existe un portal del Ejecutivo donde se pueden encontrar los requisitos que debe cumplir un personal para trabajar con el mandatario.

“Palacio tiene una partida presupuestal restringida para el personal de confianza. Ahí debe estar publicado en la web, los cargos de confianza, cuáles son los requisitos para el cargo y cuándo se ha registrado algún tipo de modificación por última vez”, mencionó el letrado.

Además, el abogado penalista enfatizó que, si se encuentran indicios de cambios en los requerimientos para un puesto en el Gobierno, las autoridades de justicia pueden comenzar investigaciones. “Sí, los requisitos se han modificado para beneficiar a alguien. Tengo un dato objetivo para investigar actos criminales. Desde una colisión desleal, negociación incompatible o tráfico de influencias. Eso dependerá de la información que se tenga”.

De acuerdo a Julio Rodríguez, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, tendría la posibilidad de iniciar diligencias preliminares, por lo que se tendría que esperar el término de la gestión de José Jerí para continuar con las investigaciones en su contra.

CASO CARLOS ZAMBRANO

En medio de la denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, por agresión sexual contra una joven de 22 años, el popular ‘Káiser’ reveló que todo el caso estaría vinculado de extorsión, por lo que, el abogado penalista mencionó que la información que tiene el jugador peruano podría impactar en las investigaciones que se han realizado.

Finalmente, el letrado enfatizó que las autoridades de justicia que siguen el caso tienen que evaluar todas las pruebas que tiene el jugador peruano en sus redes sociales tras haber sido contactado por desconocidos para exigirle dinero.