Segismundo Cruces: Gobernador regional de Tumbes fue detenido por presunto lavado de activos

Un operativo simultaneo en Tumbes, Chiclayo, Trujillo y Lima permitió desarticular una presunta red delictiva que estaría liderada por el gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces, quien fue detenido anoche en la capital.

La medida judicial, emitida a solicitud de la Fiscalía, dispuso la detención por 15 días de los investigados, el allanamiento de inmuebles, registro domiciliario, incautación de bienes y levantamiento del secreto de las comunicaciones.

Entre los indagados figuran Zoila Cuéllar Garay, pareja sentimental del gobernador regional de Tumbes, así como Luis Peña, Carmen Guerrero y Lauren Egusquiza Flores, quienes también están con orden de detención preliminar, informa RPP.

BLANQUEO DE CAPITALES

Como parte del operativo, se allanaron 16 casas. Tres pertenecerían al gobernador regional. Se incautaron propiedades en el sector Cerro Blanco, distrito de San Juan de la Virgen, un predio en el cercado de Chiclayo y seis vehículos

Según las autoridades, estas acciones forman parte de una investigación destinada a desarticular presuntas redes de blanqueo de capitales y corrupción dentro del Gobierno Regional. El caso sigue en etapa de investigación fiscal.