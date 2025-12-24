PJ confirma detención preliminar contra Ciro Castillo Rojo: investigado permanece no habido

La Primera Sala Penal de Apelaciones del Callao confirmó la detención preliminar por 15 días contra Ciro Castillo Rojo, en el marco de las investigaciones por el caso Los socios del Callao. De esta manera, el tribunal rechazó el recurso de apelación presentado por su defensa legal.

Tras la audiencia realizada este último martes, los magistrados resolvieron, por unanimidad, declarar infundada la apelación interpuesta por la defensa técnica del gobernador regional, ratificando así la medida dispuesta previamente por el juez de investigación preparatoria.

Durante el debate, el abogado Humberto Abanto sostuvo que no se había acreditado que su patrocinado interviniera de manera irregular, a través de su cargo, en la contratación de Jimmy Alexander W. Cárdenas como asesor del Gobierno Regional del Callao ni de Giromi Zúñiga Jauregui como jefa de la Oficina de Logística de dicha entidad.

No obstante, según la tesis del Ministerio Público, Ciro Castillo y los funcionarios mencionados serían presuntos cabecillas de una organización criminal que habría operado durante el año 2023. De acuerdo con la investigación fiscal, el grupo habría evitado los procesos de selección establecidos por ley y dirigido más de 60 contrataciones públicas, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado ascendente a 1 millón 461 mil soles.

En tanto, el gobernador regional permanece prófugo de la justicia. Las últimas imágenes registradas lo muestran saliendo de una clínica local, donde fue captado por cámaras de seguridad mientras era trasladado en una silla de ruedas por personal de salud. Posteriormente, se observa cómo es conducido hasta un vehículo que lo retira del lugar.