Ciro Castillo sigue no habido mientras crecen dudas por retrasos en operativo

El suspendido gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, permanece con paradero desconocido luego de que el Poder Judicial dictara una orden de detención preliminar en su contra, en el marco de una investigación que lo señala como presunto líder de una organización criminal. Hasta el momento, la Policía Nacional del Perú continúa desplegando operativos en distintos puntos del país para ubicarlo, sin descartar que el investigado haya podido salir del territorio nacional.

Desde la institución policial, el jefe de la Dirección contra la Corrupción, general Óscar Arriola, rechazó de manera categórica cualquier versión que sugiera una filtración interna o un aviso previo al funcionario chalaco antes del operativo. Según explicó, el trabajo se realizó con estricta reserva y bajo un plan operativo que solo se activa una vez emitida formalmente la resolución judicial. No obstante, reconoció que el análisis de las comunicaciones del entorno del investigado es clave para confirmar o descartar hipótesis sobre su ubicación actual.

Demoras y cuestionamientos en la ejecución de la orden judicial

Uno de los principales puntos de controversia gira en torno a los plazos. La resolución que autorizaba el allanamiento y la captura fue emitida el 5 de diciembre, pero recién notificada días después, lo que habría retrasado la intervención policial. Especialistas en materia anticorrupción han advertido que, tratándose de medidas limitativas de derechos, la ejecución debería ser inmediata para evitar riesgos de fuga o filtración de información, señalando observaciones tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público.

En paralelo, mientras avanzan las detenciones de otros presuntos integrantes de la red investigada —entre ellos proveedores vinculados a contrataciones de bienes y servicios—, el Consejo Regional del Callao acordó suspender a Castillo Rojo y encargó el despacho a la vicegobernadora Edita Vargas. La ahora autoridad regional ya había denunciado, en junio de 2023, un distanciamiento total con el entonces gobernador y restricciones para acceder a las instalaciones del gobierno regional. Hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta a la solicitud de entrevista formulada a la nueva gobernadora encargada.