Pedro Castillo: HOY Poder Judicial dictará sentencia contra el expresidente por caso golpe de Estado

ACTUALIZACIÓN

09:10 a.m. En los exteriores del Penal de Barbadillo algunos simpatizantes muestran su apoyo al expresidente Pedro Castillo.

09: 05 a.m. Se espera a los magistrados

09: 00 a.m. Comienzan a ingresar a la sala abogados, periodistas y público

NOTA ANTERIOR

Tras varios meses de audiencias, el proceso contra el expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022 se define hoy. El Poder Judicial resolverá si cumple 34 años de cárcel, como solicitó la Fiscalía, o si es absuelto.

La Sala Judicial también definirá la situación de la expremier Betssy Chávez (asilada en la embajada de México) el exministro del Interior Willy Huerta Olivas y el exjefe del gabinete de asesores de la PCM, Aníbal Torres, junto con otros involucrados en este caso.

ORDEN CONSTITUCIONAL

El fallo se dará a las 9 a. m. en el penal de Barbadillo, en Ate Vitarte, donde se ha realizado el juicio contra el exmandatario, acusado de quebrantar el orden constitucional al intentar disolver el Congreso de la República y tomar el control de distintas entidades.

En este caso, la Fiscalía solicitó 34 años de prisión para Castillo Terrones. 25 años de cárcel para los exministros Chávez Chino y Huerta Olivas, así como para los policías Manuel Lozada, Justo Venero y Eder Infanzón, y 19 años de prisión para Aníbal Torres.