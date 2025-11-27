Buenos Días Perú

27/11/2025

Pedro Castillo: HOY Poder Judicial dictará sentencia contra el expresidente por caso golpe de Estado

La Sala Penal de la Corte Suprema también emitirá sentencia sobre los exministros Betssy Chávez Chino, Willy Huerta Olivas, Aníbal Torres Vásquez y otros procesados.



ACTUALIZACIÓN

09:10 a.m. En los exteriores del Penal de Barbadillo algunos simpatizantes muestran su apoyo al expresidente Pedro Castillo.

09: 05 a.m. Se espera a los magistrados

09: 00 a.m. Comienzan a ingresar a la sala abogados, periodistas y público

NOTA ANTERIOR

Tras varios meses de audiencias, el proceso contra el expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022 se define hoy. El Poder Judicial resolverá si cumple 34 años de cárcel, como solicitó la Fiscalía, o si es absuelto.

La Sala Judicial también definirá la situación de la expremier Betssy Chávez (asilada en la embajada de México) el exministro del Interior Willy Huerta Olivas y el exjefe del gabinete de asesores de la PCM, Aníbal Torres, junto con otros involucrados en este caso.

ORDEN CONSTITUCIONAL

El  fallo se dará a las 9 a. m. en el penal de Barbadillo, en Ate Vitarte, donde se ha realizado el juicio contra el exmandatario, acusado de quebrantar el orden constitucional al intentar disolver el Congreso de la República y tomar el control de distintas entidades.

En este caso, la Fiscalía solicitó 34 años de prisión para Castillo Terrones. 25 años de cárcel para los exministros Chávez Chino y Huerta Olivas, así como para los policías Manuel Lozada, Justo Venero y Eder Infanzón, y 19 años de prisión para Aníbal Torres.


