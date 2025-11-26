Poder Judicial lee sentencia a Martín Vizcarra por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Y llegó el día para el exmandatario. Hoy el Poder Judicial leerá la sentencia contra el expresidente Martín Vizcarra por los casos de presuntos sobornos en las obras de Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

La audiencia, a cargo del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, está programada para iniciar a las 9:00 a. m. (hora local).

Como se sabe, el fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, ha solicitado una pena total de 15 años de prisión efectiva para Vizcarra por el delito de cohecho (soborno).

Según la tesis fiscal, se acusa a Vizcarra de haber recibido 2.3 millones de soles en sobornos de las constructoras Obrainsa e ICCGSA, a cambio de otorgarles la buena pro de los proyectos cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

Solicitan una pena de 15 años de prisión efectiva

El juicio oral ha durado aproximadamente cuatro años, y los alegatos finales de la defensa y la fiscalía concluyeron la semana pasada.

Desde la sede del Poder Judicial desde primeras horas un grupo de simpatizantes del exmandatario se encuentran apostados a la espera de la llega de Vizcarra, para brindarle su apoyo.

Cabe señalar que, Martín Vizcarra ha confirmado que asistirá a la audiencia y se ha mostrado optimista respecto a su absolución, aunque expertos y la opinión pública esperan una posible condena basándose en el desarrollo del juicio.

