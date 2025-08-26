Martín Vizcarra denuncia durante audiencia: Me dicen que posiblemente sea cambiado de ubicación

Según informa Exitosa, durante su participación en una audiencia virtual desde el penal 'Ancón ll', donde cumple cinco meses de prisión preventiva, el expresidente de la República Martín Vizcarra Cornejo, denunció que se le podría cambiar nuevamente de ubicación.

"Hoy me están diciendo que posiblemente sea cambiado nuevamente de ubicación a la que estoy actualmente, no sé si dentro del mismo penal o a otro penal, pero lo raro es que todo esto se haga ajeno a la clasificación que ha hecho el propio INPE, entonces hay una serie de abusos contra mi persona, a las cuales quiero dejar constancia", dijo.

COMISIONES AUTÓNOMAS

En esa misma línea, el exmandatario recordó que el último viernes 22 de agosto, participó de una audiencia desde el penal Barbadillo, pero al culminar, se le trasladó al actual centro carcelario de manera "sorpresiva", sin haberse presentado "ninguna resolución".

En tal sentido, el líder del partido político Perú Primero manifestó que dos comisiones autónomas de calificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determinaron claramente que el establecimiento penitenciario que le correspondía estar era el penal Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate; ello en el marco de su condición de exjefe de Estado.