Elio Riera: PJ inhabilita por 3 meses a exabogado de Alberto Fujimori para ejercer su profesión

El Poder Judicial (PJ), mediante la Corte Superior de Justicia de Lima, inhabilitó por tres meses al exabogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, quien estará impedido de ejercer su profesión durante dicho periodo de tiempo.

En su resolución, el PJ argumenta su fallo alegando que el hoy militante de Alianza Para el Progreso (APP), habría "quebrantado los deberes de veracidad" al realizar intervenciones contradictorias en un proceso judicial.

"Suspender en el ejercicio de la profesión al señor abogado Elio Riera por el plazo de tres meses por quebrantamiento de los deberes de veracidad previstos en el artículo 288 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y ordenó la inscripción de la presente sanción tanto en el Colegio de Abogados de Lima, así como en la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima", se lee en el documento.

NUEVO ABOGADO

Cabe precisar que esta inhabilitación se da en el marco del caso de la exalcaldesa de VMT, Silvia Barrera Vásquez, quien ha sido vinculada al exsecretario de Pedro Castillo, Bruno Pacheco. Ambos son investigados por los presuntos delitos contra la administración pública y patrocinio ilegal en perjuicio del Estado.

En ese sentido, el Poder Judicial ordenó a Barrera Vásquez presentar a un nuevo abogado en el plazo de 24 horas que reemplace a Elio Riera, quien hasta hoy ejercía la defensa legal de la exburgomaestre en el mencionado caso.