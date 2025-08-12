Patricia Benavides acudiría hoy al Ministerio Público para reincorporarse como fiscal suprema

La exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, tiene previsto presentarse hoy en la sede central del Ministerio Público, en la avenida Abancay, para asistir a una sesión extraordinaria del Consejo de Fiscales Superiores convocada por la actual titular de la institución, Delia Espinoza.

El objetivo de la reunión sería concretar su reincorporación como fiscal suprema, tras la resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) el pasado 12 de junio, que dispuso su reposición en dicho cargo. Desde entonces, la JNJ ha reiterado en varias oportunidades su exhortación a Espinoza para cumplir con la medida.

Benavides fue suspendida mientras afronta una investigación por presuntamente liderar una red de corrupción dentro del Ministerio Público, además de otros procesos abiertos en el Congreso. La eventual asignación de un despacho fiscal deberá resolverse considerando que no podría asumir una fiscalía encargada de investigarse a sí misma.

SIMPATIZANTES Y DETRACTORES SE ENCUENTRAN EN LOS EXTERIORES DE LA FISCALÍA

En los exteriores del Ministerio Público se encuentran manifestantes a favor y en contra de su retorno, así como efectivos policiales para prevenir incidentes. La citación está programada para las 9 de la mañana y se espera que Benavides Vargas llegue acompañada de su defensa legal.