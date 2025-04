Ollanta Humala y Nadine Heredia: hoy se conocerá fallo sobre presuntos aportes a campaña de 2006 y 2011

Mira el juicio en vivo y en directo AQUÍ

ACTUALIZACIÓN

11: 05 a.m. La magistrada recalca que todos estos datos corresponden a la primera campaña presidencial, 2006, que recibió, supuestamente, apoyo del gobierno venezolano.

10: 45 a.m. Hay una pretensión de dar legitimidad a un dinero que no lo tenía, resaltó la jueza

10: 25 a.m. Muchos de los supuestos aportantes han dicho: 'no tengo ni para comer y voy a dar S/10 mil, no doy aporte a nadie'", acotó Coronado.

10: 10 a.m. Señala que 57 personas han señalado que no han dado aportes. Por lo que no se explica de dónde sale el S/1 574 057.10 que aparece como aporte.

10: 06 a.m. La magistrada Nayko Coronado Salazar, directora de debates del tribunal, señala sobre los testimonios recibidos.

09: 50 a.m. Se inicia lectura de sentencia a Ollanta Humala y Nadine Heredia.

09: 10 a.m. Inician los preparativos para inicio de la audiencia.

09: 05 a.m. Expresidente Ollanta Humala ingresa al Juzgado.

NOTA ANTERIOR

Esta mañana, desde las 09:00 a.m., se leerá el fallo respecto al juicio por lavado de activos contra el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama, Nadine Heredia, por los presuntos aportes recibidos por el partido Nacionalista en las campañas de 2006 y 2011.

La decisión del Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior podría redefinir la recepción de aportes no declarados de campaña como delito de lavado de activos, se debe tener en cuenta que hay otros personajes de la política también procesados por el mismo tema.

Según testimonio del exasesor Martín Belaunde Lossio en el juicio oral, el gobierno de Hugo Chávez habría enviado dinero mediante valijas diplomáticas. “A mí me lo entregaron en efectivo, en dos mochilas”, narró, añadiendo que el dinero se usó para la campaña.

NIEGAN CARGOS

La acusación, presentada por el fiscal Germán Juárez del Equipo Lava Jato, señala que en las campañas del partido que postuló a Ollanta Humala en 2006 y 2011 se recibieron fondos ilícitos desde Venezuela y Brasil (Odebrecht). Humala y Heredia han negado los cargos.

La Fiscalía pidió 20 años de cárcel para Humala Tasso y 26 años y medio para Heredia Alarcón. Además, sanciones de hasta 26 años de prisión para otros ocho implicados, la disolución del Partido Nacionalista y de la empresa Todo Graph, y una reparación civil de S/ 20 millones.