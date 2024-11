Martín Vizcarra sobre investigaciones en su contra: “No he cometido ningún delito, soy inocente”

En medio del juicio oral del expresidente Martín Vizcarra sobre los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’, el exmandatario aseguró que es inocente de las imputaciones que se le han abierto en su contra.

“Es absolutamente claro que he cumplido mi función de presidente regional de Moquegua absolutamente pegado a ley, cumpliendo normas y competencias. En consecuencia, no he cometido delito alguno y digo con toda seguridad que soy inocente”, mencionó.

Asimismo, la defensa legal del expresidente aseveró que en los próximos días mostrarán todas las pruebas necesarias dónde se revelará que nunca hubo algún tipo de interferencia de Vizcarra Cornejo para favorecer a una empresa.

JUICIO CONTINUARÁ EL 11 DE NOVIEMBRE

El próximo lunes 11 de noviembre se continuará con el juicio oral contra Martín Vizcarra. Para esa fecha se tendrán las declaraciones de Paul Tejeda de la constructora Obrainsa, compañía acusada de ser favorecida por el exmandatario.