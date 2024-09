Andrés Hurtado: MP habría ordenado levantamiento de su secreto bancario

La situación de Andrés Hurtado Grados, más conocido en el mundo de la farándula como ‘chibolín’, es cada vez más complicada. El Ministerio Público habría ordenado el levantamiento del secreto bancario y de comunicaciones de Hurtado Grados, según información de Perú21.

IMPACTO EN LA SITUACIÓN LEGAL DE HURTADO

Pese a que la investigación es preliminar y que no se han presentado pruebas que evidencien la culpabilidad de Hurtado, las acusaciones que se le hacen pueden hacerlo afrontar una larga pena en prisión, señaló el abogado Lamas Puccio.

El Poder Judicial dictaminó su impedimento de salida del país por un período de 15 días contra Andrés Avelino Hurtado Grados “Chibolín”, y también para la fiscal Elizabeth Peralta, Augusto Miu Lei e Ivan Siucho Neira, todos involucrados en los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho activo en agravio del estado peruano.

Sin embargo, para el abogado penalista Luis Lamas Puccio, más que un impedimento de salida del país, las autoridades deberían haber evaluado una detención policial.

De acuerdo a algunas fuentes, la fiscal Elizabeth Peralta, a través de la influencia de Hurtado, sería quien habría hecho ‘favores irregulares’ a los “amigos” de Chibolín, usando su condición como fiscal.

EX JEFA DE MIGRACIONES

En tanto, otro de los personajes involucrados en este escándalo es la ex jefa de Migraciones Roxana Del Águila, quien habría facilitado los trámites para la desnacionalización del futbolista Roberto Siucho, según reveló Ana Siucho. Sin embargo, a la ex funcionaria no se la ha dictaminado ninguna restricción.