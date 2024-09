Caso Khaterine Gómez: Abogada de Sergio Tarache asegura que no hay pruebas del feminicidio

En el inicio del juicio contra Sergio Tarache Parra, acusado del feminicidio de Katherine Gómez en marzo de 2023, su abogada, Andrea Cortijo, sorprendió al argumentar que no existen pruebas suficientes para incriminar a su cliente.

Durante su alegato de apertura, la defensa aseguró que la Fiscalía no podrá probar la responsabilidad penal de Tarache y que, según ella, los hechos demostrarán que otra persona cometió el delito.

“La Fiscalía no va a poder acreditar su tesis incriminatoria. Los medios de prueba presentados, como videos de YouTube y testigos que no estuvieron en el lugar de los hechos, no podrán demostrar que mi patrocinado puso en peligro la vida de la víctima”, declaró Cortijo, en un intento por desacreditar la acusación y sembrar dudas sobre la culpabilidad de su defendido.

FAMILIA EXIGE CADENA PERPETUA

La postura de la defensa ha generado indignación entre los familiares de la víctima y las autoridades.

Cinthia Machare, madre de Katherine Gómez, expresó su descontento con la solicitud de la Fiscalía de imponer una pena de 30 años y 6 meses para Tarache, señalando que solo estará tranquila si el feminicida recibe cadena perpetua.

“Me prometieron justicia y como madre esperé que cumplieran. No quiero más promesas incumplidas”, afirmó Machare.