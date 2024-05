Dina Boluarte declarará en la Fiscalía sobre desactivación de equipo policial que apoyaba al Eficcop

Este martes 28 de mayo desde la 9:00 a.m. la presidenta Dina Boluarte llegará a las oficinas de la Fiscalía de la Nación para rendir su manifestación sobre la desactivación del equipo policial que apoyaba al Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena inició una investigación preliminar contra la mandataria el 10 mayo por presunta instigación contra el extitular del Ministerio del Interior (Mininter), Walter Ortiz.

DESACTIVACIÓN DE APOYO PARA EL EFICCOP

Hace un par de semanas, el Mininter decidió desactivar el apoyo policial al Eficcop, la cual se encontraba a cargo de Marita Barreto previo a las detenciones preliminares contra el hermano de la dignataria, Nicanor Boluarte y el exabogado de Boluarte Zegarra, Mateo Castañeda, por supuestamente formar parte de una organización criminal.

El abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal aseguró la presencia de la presidenta en las oficinas del Ministerio Público, porque también esta interesada en que se esclarezcan estos casos en las que la involucran lo más pronto posible.

“La presidenta me dijo hace unos días: ‘Doctor Portugal oigo en los medios que usted dice que desea que yo declare, pero no solamente usted desea, yo quiero declarar, no solo usted, yo deseo declarar’. Por eso mañana (martes) estaremos a las 9 de la mañana en la Fiscalía de la Nación”, comentó.