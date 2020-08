Caso 'Petroaudios': Hijo de Rómulo León asegura que su padre se encuentra en grave estado

Ante la proximidad de un nuevo juicio por el caso Petroaudios, Rómulo León Romero, hijo de Rómulo León Alegría, indicó que su padre se encuentra en un grave estado de salud y sería "inhumano" obligarlo a asistir. Insistió en que existe una "persecución política" contra él.

Romero afirmó que este caso se basó en investigaciones "mal hechas", razón por la cual "se cayó" y pasó a foja cero. Sin embargo, actualmente médicos legistas han comprobado el estado en que se encuentra su padre.

Indicó que el exministro aprista ha sufrido cuatro accidentes cerebrovasculares, ha quedado hemipléjico, ciego, no puede hablar y se alimenta por una sonda gástrica. "Tiene un calendario de vida establecido", señaló.

En ese sentido, aseguró que no está en condiciones físicas de enfrentar un proceso y acudir a un juicio oral "es un acto inhumano". No obstante insistió en la inocencia de su padre. "Puedo dar fe, juramento de que no cometió ningún acto ilícito".