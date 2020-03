Caso Odebrecht: Ollanta Humala y Nadine Heredia asistieron a audiencia de control

El expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia, asistieron y participaron a una audiencia de control por los presuntos pagos que habrían recibido por parte de la empresa Odebrecht.

La audiencia fue presidida por el Juez Richard Concepción Carhuancho y tras su culminación, Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala minimizó la investigación e indicó que no se cometió un delito ya que la norma fue modificada en agosto del 2019.

“Pruebas nuevas no existen, casi todas son conocidas en estos tres años de investigación, el tema de los contratos, si son reales o no, legales o no, la Fiscalía dice que no, nosotros afirmamos que sí”, dijo.

Cabe resaltar, que Ollanta Humala y Nadine Heredia son investigados por el presunto delito de lavado de activos por recibir presuntos aportes de Odebrecht para financiar las campañas presidenciales en 2006 y 2011.