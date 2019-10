Odebrecht: solicitan prisión preventiva contra Humberto Abanto

El Ministerio Público anunció que solicitará prisión preventiva para el abogado Humberto Abanto y otras 15 personas por el caso de arbitrajes, que habrían favorecido a la empresa brasileña Odebrecht.

El fiscal Germán Juárez Atoche formalizó la investigación preparatoria para el defensor de Jaime Yoshiyama. Humberto Abanto es investigado por el presunto delito de lavado de activos y asociación ilícita y la presunta compra de un costoso departamento.

“Jamás he favorecido a ninguna persona en los arbitraje en los que yo he participado y mantengo mi palabra, aquí me tienen. Yo estoy aquí desde el comienzo afrontando toda este investigación y hoy si creen que con un testigo y con una falsa compra van a poder sacarse de encima al abogado defensor de Jaime Yoshiyama, se equivocan”, dijo.

La medida de prisión preventiva fue solicitada para 16 letrados entre ellos Mario Castillo Freyre, Fernando Cantuarias, entre otros. Según la tesis fiscal, los involucrados habrían favorecido a Odebrecht causando una perdida por $ 254 millones en agravio del Estado Peruano.