Fenómeno El Niño: litoral peruano se ha convertido en cementerio de pelícanos

La escasez de peces en el océano ha empujado a cientos de pelícanos a migrar en busca de alimento. Un equipo de Panamericana Televisión realizó un recorrido por todo el litoral peruano y observó que el fenómeno El Niño está afectando a las gaviotas que están migrando hacia las costas de varios departamentos en búsqueda de comida.

LA ISLA DE LOS PELÍCANOS

Al inicio muchos pensaban que el muelle de Chorrillos era el lugar donde la mayoría de pelícanos buscaban alimentarse, pero existe la llamada isla de los pelícanos, donde muchas de estas aves han migrado para buscar más comida. La situación para estas especies es muy lamentable, pues varias apenas se mantienen en pie, en tanto otras no lograron sobrevivir.

Otras aves que aún sobreviven buscan alimento con desesperación, se posan sobre las embarcaciones de pescadores y hasta intentan destruir las redes en busca de peces.

CALENTAMIENTO DEL MAR ALEJA A LA ANCHOVETA

Para los pescadores en Chiclayo, el calentamiento del mar ha alejado la anchoveta que antes era abundante. En Chimbote la situación es parecida, porque muchas aves y lobos marinos se acercan a terminales pesqueros y muelles en busca de alimento, eso ha llevado a que vecinos y pescadores alimenten a las aves conmovidos por su situación.

Este recorrido confirma que el hambre de los pelícanos ya no es una imagen aislada, es el reflejo de un mar que está cambiando, y mientras las aguas sigan calentándose, los pelícanos continuarán volando cientos de kilómetros en busca de alimento para sobrevivir.