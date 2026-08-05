Montañista chileno fallece tras accidentarse durante descenso en el nevado Huascarán

​Un montañista de nacionalidad chilena perdió la vida tras sufrir un accidente mientras realizaba el descenso del nevado Huascarán, la montaña más alta del Perú. El hecho movilizó a personal de auxilio en la Cordillera Blanca para las labores correspondientes de recuperación del cuerpo.

Equipos de rescate especializados y autoridades del Parque Nacional Huascarán se desplazaron hasta el sector del accidente para realizar las diligencias requeridas. Las labores en la zona buscan recuperar el cuerpo del andinista tras la emergencia reportada en la ruta de descenso del macizo.

​Las labores de las brigadas continúan en el área geográfica para completar el traslado de la víctima hacia la sede correspondiente. Las autoridades locales mantendrán los protocolos de seguridad supervisados en la reserva natural.

Tres accidentes registrados

​Con este suceso, suman tres los accidentes registrados en lo que va de la presente temporada de montañismo en la región. Las expediciones de alta montaña en la Cordillera Blanca mantienen el despliegue de brigadas ante las eventualidades ocurridas en los picos nevados del país.