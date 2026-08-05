Captan a lobo marino buscando alimento por calles de Ilo

La escasez de especies marinas en el litoral peruano, provocada por el incremento de la temperatura del agua a causa del fenómeno El Niño, ha obligado a lobos marinos a desplazarse por la vía pública y los comercios del distrito de Ilo, en Moquegua.

Estos especímenes marinos han sido registrados caminando por pistas, en la Plaza de Armas de Moquegua, mercados locales y locales comerciales de la ciudad en busca de comida para evitar perecer.

​La falta de pescado en la zona litoral ha generado la muerte de varios lobos marinos, cuyos restos fueron retirados en avanzado estado de descomposición de la bahía por personal de la Municipalidad Provincial de Ilo.

Captan a aves en vías

En tanto, aquellos especímenes que continúan con vida han sido captados interrumpiendo el tránsito vehicular en varias vías, donde efectivos de serenazgo y la Policía Nacional han tenido que intervenir para resguardar el orden y proteger a los animales.

​Respuesta de población ante emergencia

Vecinos se han movilizado hacia la zona costera para entregar restos de pescado a los ejemplares. Esta acción busca brindar ayuda tanto a los lobos marinos como a las aves marinas que permanecen agrupadas cerca de las orillas a la espera de alimento.