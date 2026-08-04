Anciana muere tras ser atacada por perros en Arequipa: sufrió mordeduras en el cuello y brazos

Una mujer de 66 años, identificada como Gregoria M. P., falleció tras ser atacada por dos perros de raza rottweiler cuando se dirigía al mercado. El incidente se registró la mañana del domingo 3 de agosto, en el distrito de Sabandía, región Arequipa.

La víctima fue sorprendida por los canes y sufrió graves mordeduras en el cuello y brazos. Pese a los intentos de auxilio por parte de vecinos y transeúntes, falleció en el lugar. Los dueños de los canes evitaron responder a la familia de la adulta mayor.

RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES

En la escena quedaron el coche de compras y prendas de vestir, recogidas luego por la Policía Nacional y la Fiscalía como parte de las diligencias. Los vecinos temen que los violentos animales se vuelvan a escapar y ataquen mortalmente.

El hecho ha reavivado el debate sobre la falta de respuesta de las autoridades frente a denuncias vecinales. Según testimonios, estos animales ya habían atacado a transeúntes y vecinos; sus propietarios señalaron que tomarían medidas.

DAMNIFICADOS DE SISMO

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo invertirá más de 20 millones de soles en la implementación de módulos habitacionales seguros para los damnificados del sismo que sacudió Junín el 18 de julio último.

PELÍCANOS Y LOBOS MARINOS

Debido al fenómeno El Niño, especies marinas, entre ellas pelícanos y lobos marinos, buscan alimentos en el puerto de Ilo. Lamentablemente, muchos han muerto debido a la escasez de anchoveta, su principal alimento, por el calentamiento del mar. Expertos señalan que esta situación podría prolongarse hasta inicios del próximo año.

VUELOS EN AVIONETA

El accidente aéreo del pasado 01 de agosto en Nasca, que dejó 13 personas fallecidas, no ha afectado el interés de turistas nacionales y extranjeros por sobrevolar los geoglifos. Según las autoridades, el número de visitantes se mantiene como antes de la tragedia.