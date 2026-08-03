Accidente aéreo en Nasca: Panamericana TV reporta desde la zona del siniestro

Las primeras indagaciones señalan que el piloto habría reportado una falla en el motor antes del accidente.

Tras la tragedia ocurrida en Nasca, en la zona de Pueblo Nuevo, una aeronave modelo Cessna Caravan, perteneciente a la empresa AeroDiana, se estrelló causando la muerte de 13 personas.

Ante este hecho, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones solicitó la suspensión de las operaciones de la aerolínea mientras se desarrollan las investigaciones para determinar las causas del accidente, considerando además que no sería la primera vez que la empresa se ve involucrada en un incidente de esta naturaleza.

Asimismo, los restos de la aeronave quedaron esparcidos en distintos puntos de la zona del impacto, al igual que evidencias relacionadas con las víctimas, por lo que las autoridades especializadas continúan realizando las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

RESTOS ESPARCIDOS EN LA ZONA

No solo los restos de la aeronave quedaron completamente calcinados en la zona de la tragedia, sino que también los cuerpos de las 13 personas fallecidas fueron hallados dispersos en el área del impacto. Entre las víctimas se encontraban dos tripulantes y once pasajeros.

El accidente se produjo cuando la aeronave se disponía a realizar un sobrevuelo turístico sobre las Líneas de Nasca. Según las primeras investigaciones, el piloto habría comunicado a la empresa la existencia de una falla en el motor poco antes del siniestro. Este reporte será materia de análisis por parte de las autoridades para determinar si se adoptaron las medidas de seguridad correspondientes y establecer las responsabilidades del caso.