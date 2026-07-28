Peruanos retornan al país para celebrar Fiestas Patrias y protagonizan emotivos reencuentros con sus familias

Decenas de peruanos que residen en el extranjero retornaron al país para celebrar las Fiestas Patrias junto a sus familias. Los compatriotas arribaron al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde fueron recibidos por sus seres queridos tras meses e incluso años de distancia.

La llegada estuvo marcada por la emoción de los familiares y amigos que esperaban en los exteriores del terminal aéreo con gran expectativa. Entre abrazos, lágrimas y sonrisas, los viajeros protagonizaron emotivos reencuentros con quienes no veían desde hace largo tiempo.

ANIVERSARIO PATRIO

Muchos de los pasajeros aprovecharon estas fechas para volver al Perú y compartir las tradicionales celebraciones del aniversario patrio. Para ellos, el regreso representa una oportunidad para recuperar momentos junto a sus familias y mantener vivas las costumbres peruanas.

La escena reflejó la alegría de quienes volvieron a casa y de aquellos que aguardaban con ilusión su llegada. En medio del movimiento habitual del aeropuerto, los encuentros familiares se convirtieron en uno de los momentos más emotivos de esta jornada por Fiestas Patrias.