Ciudadanos expresan confianza en el gobierno de Keiko Fujimori y piden atender demandas regionales

Decenas de ciudadanos expresaron su confianza en el próximo gobierno de Keiko Fujimori durante las actividades por Fiestas Patrias. Los simpatizantes manifestaron su expectativa de que la nueva gestión cumpla los compromisos asumidos durante la campaña y atienda las principales necesidades de la población.

Entre las principales demandas mencionadas figuran la construcción y el mejoramiento de carreteras en diversas localidades de la sierra, donde, según indicaron, existen vías que han permanecido olvidadas durante años por las autoridades locales y regionales.

OBRAS A FAVOR DEL PAÍS

Los asistentes también señalaron que esperan que el nuevo gobierno impulse obras en favor del desarrollo del país y gobierne pensando en toda la población, con especial atención a las regiones que requieren mayor inversión en infraestructura y servicios.

Asimismo, hicieron un llamado a que exista unidad entre los diferentes niveles de gobierno para trabajar de manera conjunta por un Perú con mayores oportunidades, confiando en que la gestión de Keiko Fujimori permita avanzar en las demandas pendientes de las distintas regiones.