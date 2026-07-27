Adelantan cierre del año escolar en Piura y Lambayeque ante impacto del fenómeno 'El Niño'

Como medida preventiva frente a los riesgos del fenómeno El Niño y el pronóstico de precipitaciones intensas, el Ministerio de Educación dispuso la reprogramación y el adelanto del cierre del año escolar en las regiones de Piura y Lambayeque. La decisión busca salvaguardar la integridad de los estudiantes, docentes y personal educativo ante eventuales emergencias climáticas en el norte del país.

​En la región Lambayeque, el gerente regional de Educación, Reymundo Dioses, confirmó que la culminación de las clases presenciales se ha fijado para el próximo 4 de diciembre, mientras que el periodo de gestión continuará durante las semanas restantes de dicho mes.

Por su parte, las autoridades del sector educativo en Piura señalaron que la medida responde al monitoreo constante de los establecimientos escolares con el fin de reducir el impacto de los eventos meteorológicos previstos.

​Pescadores alimentan a pelícanos en Tumbes

​En Tumbes, la escasez de peces provocada por las variaciones térmicas marítimas viene afectando severamente a la fauna marina local. Ante esta situación, pescadores artesanales del balneario de Canoas y del muelle de Cancas han optado por compartir parte de sus capturas diarias para alimentar a pelícanos, piqueros de patas azules y lobos marinos que llegan debilitados a la costa, previniendo así un incremento en la mortandad de estas especies silvestres.

Pesca paralizada en Paita

​En Paita, cerca de 5 mil pescadores artesanales ven paralizada su actividad económica a causa del calentamiento anómalo de las aguas en la antesala del fenómeno El Niño. La alteración de las condiciones marinas ha generado una drástica reducción en las capturas de especies habituales, obligando a numerosas embarcaciones a permanecer varadas en la orilla mientras los trabajadores exigen apoyo urgente de las autoridades.

​Avistamiento de ballenas en Tumbes

Mientras que en Tumbes y otras zonas del litoral peruano, especialistas reportaron un incremento en el avistamiento de ballenas a escasa distancia de las playas. Según los expertos, el incremento en la temperatura de la superficie marina asociado a El Niño influye directamente en las rutas migratorias de los cetáceos hacia el norte, aproximándolos más a la orilla durante su temporada de desplazamiento y reproducción.