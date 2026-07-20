Cierran nevado Huascarán por 15 días para intensificar búsqueda de montañistas desaparecidos

Un equipo de rescatistas voluntarios detectó, mediante el uso de drones, huellas que pertenecerían a los tres montañistas peruanos desaparecidos desde el pasado 14 de julio en el nevado Huascarán, en la región Áncash.

Ante este hallazgo, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) dispuso el cierre temporal y la restricción total del acceso a dicha montaña por un periodo de 15 días, con el fin de facilitar las labores de localización e intervención de los brigadistas.

Posible ruta de escaladores

​El presidente de la Asociación de Guías de Montaña del Perú, Beto Pinto, informó que se logró trazar la probable ruta seguida por Alejandro Ugarte Jordán, Freddy Mendoza Lizana y Artidoro Salas Gaytán.

La hipótesis principal señala que los andinistas sufrieron una caída en una de las grietas o canaletas profundas ubicadas a más de 6,000 metros sobre el nivel del mar, luego de que intentaran descender debido a las complicaciones de salud de uno de los integrantes.

​Despliegue de tecnología y personal especializado

​Para ubicar la posición exacta de los deportistas, los equipos de emergencia utilizan tecnología como drones especializados y el rastreo de señales de geolocalización GPS transmitidas por los dispositivos de las víctimas. No obstante, las complejas condiciones geográficas del glaciar dificultan el descenso directo a las grietas, por lo que las autoridades han solicitado un mayor número de rescatistas capacitados para apoyar en la zona.