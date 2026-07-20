Tras fuerte sismo en Junín: damnificados piden víveres y ayuda del gobierno

La plaza de Pumpunya, en la provincia de Chupaca, ha sido la más afectada por el fuerte sismo de 5.1 en Junín. Varios damnificados están ubicados en carpas, prendiendo fogatas para intentar calentarse por el fuerte frío que se soporta en la zona.

“No tenemos nada, somos gente de la chacra”, señaló una mujer damnificada que señaló que su vivienda ha quedado destrozada, por eso pide apoyo a las autoridades para que les ayuden con víveres.

Por otro lado, se han reportado réplicas en la madrugada lo que mantiene el temor en la población, luego de pasar el fuerte sismo de 5.1 el último domingo. La mujer damnificada dijo que tuvo que salir en medias, porque su vivienda se cayó luego de que empezó el fuerte sacudón. Además, dijo que su familia, conformada por su esposo y dos hijos, lograron sobrevivir a los destrozos, pero que una vecina no pudo lograrlo y terminó falleciendo.

LOS DAÑOS EN CIFRAS

En tanto, dicha plaza está totalmente destruida por el movimiento telúrico, con los pisos agrietados y varias construcciones destruidas, dejando seis fallecidos, más de 20 heridos y 40 viviendas colapsadas.

Por otro lado, el día de ayer estuvo el premier Luis Enrique Arroyo en la zona para verificar los daños del lugar, pero los damnificados solicitan que necesitan espacios más estables para que puedan instalarse y pasar las noches, ya que muchas viviendas están desintegradas o en peligro de desplomarse.