¡Invasión de pelícanos! Cientos de aves llegan hambrientas a terminal pesquero

Las consecuencias del fenómeno de El Niño se vienen registrando a lo largo del litoral peruano, donde en los principales puertos no solo se reporta la escasez de pescado, sino también la presencia de diversos animales afectados por la falta de alimento.

Es así que, en el terminal pesquero de Trujillo, una gran cantidad de pelícanos ha aparecido en busca de comida, ocupando parte de las zonas por donde transita la población y desembarcan los pescadores.

Esta situación ha generado preocupación entre los comerciantes del terminal, quienes, de una u otra forma, han tratado de distribuir alimento a estas aves para evitar un desenlace fatal para la especie.

PANORAMA PREOCUPANTE

Esta situación no se registraba en el terminal pesquero de Trujillo desde 1977. Para la bióloga pesquera Lizbeth Martínez, una de las principales causas de este fenómeno es la escasez de anchoveta en el mar, principal fuente de alimento para estas aves. “La anchoveta busca aguas frías, ante esto, migran o se profundizan, lo que estos pelícanos por falta de alimento vienen a la ciudad”, indicó.

APARICIÓN DE UNA NUEVA ESPECIE MARINA EN LITORAL PERUANO

No solo la falta de pescado viene siendo una consecuencia del fenómeno de El Niño, sino que también una extraña especie marina ha aparecido en el litoral peruano, como el pez Wahoo, que según indican varios pescadores, no suele aparecer durante épocas de aguas frías.

Asimismo, los pescadores vienen optando por estas especies que llegan debido al incremento de la temperatura del mar, con el objetivo de generar algún tipo de ingreso y mantener sus negocios ante la escasez de los productos habituales.

AVALANCHA DIFICULTA RESCATE DE MONTAÑISTAS

Una avalancha registrada en el nevado Huascarán, exactamente en el sector La Calaneta, sorprendió a un grupo de montañistas que realizaban labores de búsqueda, dejando como saldo dos heridos y una persona fallecida.

Asimismo, las operaciones para encontrar al primer grupo de montañistas desaparecidos continúan, aunque las condiciones climáticas adversas, como los fuertes vientos, vienen dificultando las labores de rescate, especialmente el trabajo de los helicópteros. Pese a estas complicaciones, las autoridades señalaron que continuarán con la búsqueda hasta lograr ubicar a los montañistas desaparecidos.

AVISTAMINETO DE ORCAS EN LA PLAYA LOS ORGANOS

En las playas de Los Órganos se registró un peculiar avistamiento de orcas durante un tour de observación. Según los especialistas, este representa el sexto registro de esta especie en el litoral peruano durante los últimos 20 años, contribuyendo así al estudio y conocimiento de estos animales marinos.

CANDIDATO A LA ALCALDÍA ES EMBESTIDO POR UN TORO

Durante una festividad patronal en la provincia de Chota, en Cajamarca, el candidato a la alcaldía de Querocoto fue embestido por un toro durante una jornada de la tradicional corrida de toros.

El hecho generó alarma entre los espectadores, quienes observaron cómo la víctima intentaba escapar del ataque del animal en medio de la actividad. Afortunadamente, la intervención de las personas presentes evitó que la situación pasara a mayores.