Piura: fiscal lanza 'cabezazo' a policía dentro de comisaría

La fiscal adjunta provincial provisional de Piura, Johanny Yessenia Lindao Feria, se encuentra detenida tras agredir con un 'cabezazo' a un efectivo de la Policía Nacional tras ser intervenida durante un operativo de tránsito, en el distrito de Castilla.

Los hechos ocurrieron detuvieron el vehículo donde se trasladaba y cuyo conductor presentaba aparentes signos de haber ingerido bebidas alcohólicas. De acuerdo al parte policial, la mujer opuso resistencia y desobediencia a la autoridad.

Lindao Feria se mostró prepotente al señalar que "es una doctora, una fiscal". Por ello, fue trasladada hasta al comisaría de Castilla donde lejos de obedecer a la autoridad, le lanzó un 'cabezazo' y golpes al efectivo policial que se encontraba a cargo de su caso.

Cierra redes y próxima audiencia

Tras el incidente, la fiscal decidió cerrar sus redes sociales ya que usualmente grababa y publicaba videos en TikTok. Cabe resaltar, que en las próximas horas se iniciará la audiencia donde se determinará sus responsabilidades legales.

Momentos virales en redes

De otro lado, un pasajero grabó un asiento que estaba reclinado y en mal estado como si fuera para dormir. También unos perritos fueron captados durmiendo en los asientos de un terminal de buses. Mientras que la dueña de una tienda se las ingenió para hacer delivery a través de una tina y un trabajador de limpieza fue grabado bailando cuando pasaba en el camión recolector.