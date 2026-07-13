Fenómeno El Niño en el Perú: advierten graves consecuencias desde fin de año

Ante la inminente llegada del fenómeno El Niño al Perú, diversas regiones del país se mantienen en alerta debido a las consecuencias que podrían registrarse. Frente a este escenario, el exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta advirtió sobre los problemas que podrían enfrentar los ciudadanos.

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, el extitular del Ministerio de Defensa aseguró que cada vez que ocurre una emergencia vinculada con desastres naturales quedan en evidencia las carencias que existen en las provincias, pese a las promesas realizadas por las autoridades.

“Todos los años se evidencian nuestras falencias y el alto nivel de vulnerabilidad que tenemos, no solamente en puentes, sino también en infraestructura vial y otros sectores. El Niño Global y El Niño Costero están afectando el ecosistema. El incremento de la temperatura del mar está propiciando una escasez de anchoveta. Si bien es cierto que todavía no se registran lluvias, porque comenzarían en diciembre, creo que su efecto será devastador y golpeará duramente a la población”, comentó.

DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR EL NIÑO

De acuerdo con su experiencia, Jorge Chávez Cresta señaló que el Gobierno debe declarar en emergencia las zonas que podrían resultar afectadas ante la inminente llegada del fenómeno El Niño, debido a que será necesario actuar contra el tiempo para prevenir y mitigar las graves consecuencias que se registrarían en la costa del país.

“Si no existe una declaratoria de estado de emergencia, los sectores no pueden intervenir. Tenemos cuatro meses hasta diciembre para mitigar y reducir el riesgo. Sin embargo, como no se han ejecutado las acciones que debieron realizarse desde 2017, lo que queda es actuar rápidamente. Desde Tumbes hasta Arequipa habrá un impacto, mientras que en el sur del Perú podrían registrarse sequías como consecuencia de El Niño”, sentenció.