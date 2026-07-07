Hallan armamento robado a policías en Arequipa: fusil y pistolas estaban enterradas en descampado

Tras varios días de búsqueda, la policía encontró el fusil de guerra AKM y dos pistolas de uso policial, que habían sido robados durante un asalto a dos suboficiales en el distrito de Hunter, en Arequipa.

El armamento fue hallado enterrado en un descampado del sector Villa Sevilla, tras un operativo conjunto de la SUAT y la Divincri de Arequipa. Las armas permanecían ocultas a espaldas de un restaurante campestre.

Dicho hallazgo fue posible gracias a las investigaciones policiales y a la información proporcionada por vecinos, quienes reportaron movimientos sospechosos en la zona durante la madrugada en que ocurrió el robo. El armamento fue trasladado al laboratorio para descartar cualquier manipulación o uso en hechos delictivos.

Detenidos e investigaciones

La Policía informó que los detenidos son Fernando Orellana Manzano y Víctor Machaca, apodados como "Alex" y "Anthony" y son señalados como los presuntos autores materiales del asalto e integrarían la banda criminal denominada "Los ranqueados de Hunter".

Se espera la detención de otras dos a tres personas más, que estarían involucradas en el hecho y habrían participado en la planificación del robo. "Todo el armamento, tanto el fusil AKM como las dos pistolas, ya han sido recuperadas, están en estos momentos en el laboratorio, para el estudio correspondiente", señaló un efectivo policial.